Перейра нокаутировал Раунтри на турнире UFC 307

Бразилец Алекс Перейра победил американца Халила Раунтри техническим нокаутом в главном бою турнира UFC 307 в Солт-Лейк-Сити (Юта). Бразилец защищал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Бой завершился в четвертом раунде. После серии ударов от Перейры Раунтри упал на канвас и судья остановил поединок.

37-летний бразилец в третий раз защитил титул чемпиона в полутяжелом весе. В ММА на его счету 12 побед и 2 поражения. 34-летний бразилец потерпел 6-е поражение в карьере при 13 победах.