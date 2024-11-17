Джон Джонс станцевал напротив Трампа и Маска после победы над Миочичем на UFC 309

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс после победы над Стипе Миочичем станцевал перед Дональдом Трампом и Илоном Маском, посетившими турнир UFC 309.

В третьем раунде 37-летний Джонс нокаутировал соотечественника ударом в корпус. После своей победы американец станцевал перед Трампом и Маском, которые были в числе зрителей турнира, а также пообщался с ними через клетку.

Джонс защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Теперь на его счету 28 побед и 1 поражение за карьеру.