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Миочич объявил о завершении карьеры после поражения от Джонса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стипе Миочич (слева) против Джона Джонса на UFC 309.
Фото USA Today Sports

Американский боец Стипе Миочич сообщил, что завершает спортивную карьеру после поражения от соотечественника Джона Джонса на турнире UFC 309.

Миочич проиграл Джонсу нокаутом в третьем раунде.

«Он очень сильный, один из лучших в истории, мы работали над защитой от этого кика, но я не поставил нормально блок, и кик прошел в ребра. Он ничем меня не удивил, просто я не сделал свою работу. Я все, вешаю перчатки, я заканчиваю мою карьеру», — сказал Миочич на ринге.

Рекорд 42-летнего Миочича — 20 побед при 4 поражениях. Стипе провел первый бой с 27 марта 2021 года, когда он в рамках UFC 260 уступил Франсису Нганну.

Джонс защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Теперь на его счету 28 побед и 1 поражение за карьеру. Один бой был признан несостоявшимся.

Джон Джонс
Стипе Миочич
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