Миочич объявил о завершении карьеры после поражения от Джонса

Американский боец Стипе Миочич сообщил, что завершает спортивную карьеру после поражения от соотечественника Джона Джонса на турнире UFC 309.

Миочич проиграл Джонсу нокаутом в третьем раунде.

«Он очень сильный, один из лучших в истории, мы работали над защитой от этого кика, но я не поставил нормально блок, и кик прошел в ребра. Он ничем меня не удивил, просто я не сделал свою работу. Я все, вешаю перчатки, я заканчиваю мою карьеру», — сказал Миочич на ринге.

Рекорд 42-летнего Миочича — 20 побед при 4 поражениях. Стипе провел первый бой с 27 марта 2021 года, когда он в рамках UFC 260 уступил Франсису Нганну.

Джонс защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Теперь на его счету 28 побед и 1 поражение за карьеру. Один бой был признан несостоявшимся.