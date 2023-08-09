Джон Джонс провел схватку с Гордоном Райаном

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) провел спарринг с одним из лучших представителей джиу-джитсу, трехкратным чемпионом ADCC, чемпионом IBJJF no-gi и четырехкратным чемпионом Eddie Bravo Invitational Гордоном Райаном. 36-летний американец готовится к бою с экс-чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем (20-4).

Джонс и Миочич возглавят турнир UFC 295, который состоится 11 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.