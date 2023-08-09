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Пол Крэйг: «Чимаев обладает страшным русским стилем борьбы. Он победит Косту»

Давид Хачатрян
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Шотландский средневес Пол Крэйг (17-6) предполагает, что Хамзат Чимаев (12-0) победит бразильца Пауло Косту (14-2) на UFC 294.

«Я всегда высоко оценивал Чимаева. Он обладает тем страшным русским стилем борьбы, который есть у этих парней. Поэтому я считаю, что он сможет навязать Косте свой стиль. Но Коста — большой, мощный средневес, так что будет интересно посмотреть бой. Именно поэтому UFC и сделала это. Но если бы я делал ставки, то я бы поставил на то, что Чимаев финиширует Косту, возможно, менее чем за три раунда. Я не думаю, что бой продлится всю дистанцию.

Мне кажется, что Чимаев просто схватит его и измотает, и, как я уже сказал, именно точечное джиу-джитсу поможет ему одержать победу. Но при всем при этом Коста, учитывая, что он сидит на секретном соке, достаточно непредсказуем», — сказал Крейг в интервью Middle Easy.

Чимаев и Коста подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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