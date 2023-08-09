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Сегодня, 06:42

Алекса Грассо обещает нокаутировать Валентину Шевченко в реванше

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Алекса Грассо (16-3) заявила, что реванш с экс-чемпионкой наилегчайшего женского дивизиона Валентиной Шевченко (23-4) продлится не всю дистанцию.

«Каждый бой проходит по-разному. У тебя в голове всегда есть план, и ты никогда не знаешь, чем ответит твой соперник, но одно я могу сказать точно — я выиграю досрочно. Я попала по ней в первом раунде, я была очень близка к тому, чтобы отправить ее в нокаут. Я собираюсь закончить бой досрочно независимо от того, как он сложится. Я выиграю сабмишном или отправлю ее в нокаут.

Мне интересно, какой у нее будет план на бой. Как аналитик, я хотела бы знать, какова будет ее стратегия. Теперь она претендентка, что совершенно не похоже на то, как она себя чувствовала все эти годы. Теперь она должна идти к вершине, потому что когда она была чемпионкой, она просто ждала и ждала», — сказала Грассо в интервью MMA Junkie.

Грассо подерется с Шевченко 16 сентября на UFC Fight Night 227 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США

Грассо в первом бою победила Шевченко сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Алекса Грассо
ММА
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