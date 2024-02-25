Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

25 февраля, 12:23

Джон Джонс дал прогноз на бой Джошуа и Нганну

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) считает, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) победит экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (0-1).

«Болеть я буду за Франсиса. Просто потому, что у него невероятная жизненная история. Ну и еще по той причине, что он тоже выходец из ММА. Как вообще можно за него не болеть? Невероятная личность, офигенный мужик. Так что я однозначно за него. Но если рассуждать о шансах, то я бы все же поставил на Джошуа, ведь он занимается боксом с юных лет. С этим, согласитесь, нужно считаться. Если бы мне пришлось сделать ставку, то я бы поставил на Джошуа», — сказал Джонс во время турнира PFL vs. Bellator.

Джошуа и Нганну подерутся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Джон Джонс
Франсис Нганну
Энтони Джошуа
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Стало известно, кто примет участие в турнире по шоу-программам «Русский вызов»
Главная пара в керлинге: история любви Брызгаловой и Крушельницкого
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ортега вышел на второе место по количеству досрочных побед в полулегком весе UFC

Боец MMA Штырков заявил, что хотел бы иметь способность Саб-Зиро из Mortal Kombat
Новости
RSS RSS
Все новости