Джон Джонс дал прогноз на бой Джошуа и Нганну

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) считает, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) победит экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (0-1).

«Болеть я буду за Франсиса. Просто потому, что у него невероятная жизненная история. Ну и еще по той причине, что он тоже выходец из ММА. Как вообще можно за него не болеть? Невероятная личность, офигенный мужик. Так что я однозначно за него. Но если рассуждать о шансах, то я бы все же поставил на Джошуа, ведь он занимается боксом с юных лет. С этим, согласитесь, нужно считаться. Если бы мне пришлось сделать ставку, то я бы поставил на Джошуа», — сказал Джонс во время турнира PFL vs. Bellator.

Джошуа и Нганну подерутся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.