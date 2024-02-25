Ортега вышел на второе место по количеству досрочных побед в полулегком весе UFC

Четвертый номер рейтинга UFC в полулегком весе Брайан Ортега (16-3) победил третьего номера рейтинга Яира Родригеса (19-5) сабмишном в третьем раунде и таким образом оформил седьмую досрочную победу в лиге, выйдя на второе место по количеству досрочных побед в истории полулегкого веса. Лидером по досрочным победам в полулегком весе является экс-чемпион дивизиона Макс Холлоуэй (24-7) — у него 11 досрочных побед.

Ортега победил Родригеса на турнире UFC Fight Night 237, который состоялся 24 февраля в Мехико, Мексика. Ортега шел на серии из двух поражений. В 2022-м он проиграл Родригесу, получив травму во время первого раунда. В 2021-м он проиграл экс-чемпиону Александру Волкановски (26-4) на UFC 266 единогласным решением судей (49-46, 50-45, 50-44).