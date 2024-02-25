Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

25 февраля, 12:34

Боец MMA Штырков заявил, что хотел бы иметь способность Саб-Зиро из Mortal Kombat

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный российский боец MMA Иван Штырков рассказал, какое умение из числа персонажей вселенной Mortal Kombat он хотел бы получить себе.

«Все банально. Саб-Зиро, который всех замораживает. Видишь соперника на дистанции, к которому тяжело подобраться. Заморозил, подошел и ударил. Вот это было бы моей коронкой. Чуть-чуть притормозить оппонента», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

24 февраля Вагаб Вагабов победил Ивана Штыркова единогласным решением судей в главном бою на турнире RCC 18.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/boec-mma-shtyrkov-zayavil-chto-khotel-by-imet-sposobnost-sab-ziro-iz-mortal-kombat-chtoby-zamorazhivat-sopernikov-337584/
Вагаб Вагабов
Иван Штырков
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Первый раунд плей-офф КХЛ стартует 29 февраля
Началась трансляция послания Путина к Совету Федерации
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джон Джонс дал прогноз на бой Джошуа и Нганну

Джон Джонс назвал своих трех следующих потенциальных соперников
Новости
RSS RSS
Все новости