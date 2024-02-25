Боец MMA Штырков заявил, что хотел бы иметь способность Саб-Зиро из Mortal Kombat

Известный российский боец MMA Иван Штырков рассказал, какое умение из числа персонажей вселенной Mortal Kombat он хотел бы получить себе.

«Все банально. Саб-Зиро, который всех замораживает. Видишь соперника на дистанции, к которому тяжело подобраться. Заморозил, подошел и ударил. Вот это было бы моей коронкой. Чуть-чуть притормозить оппонента», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

24 февраля Вагаб Вагабов победил Ивана Штыркова единогласным решением судей в главном бою на турнире RCC 18.