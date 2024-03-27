Джо Роган проехался по Конору: «Закрой свой рот»

Комментатор UFC Джо Роган резко отреагировал на слова экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6), который заявил, что сниматься в кино сложнее, чем драться в UFC.

«Конор сказал, что играть в кино сложнее, чем драться в UFC? Это неправда. Окей, что ты выберешь: сниматься в «Доме у дороги» или снова подраться с Хабибом? Так что закрой свой рот, это чушь», — сказал Роган в своем подкасте.

«Дом у дороги» — это ремейк одноименного фильма 1989 года, где главный герой приезжает в провинциальный бар и сталкивается с местной бандой. Главного антагониста в ремейке сыграл Макгрегор.