Хавьер Мендес рассказал, кто опаснее: Хабиб или Ислам

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес считает, что нет никого, кто был бы опаснее экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Ислам с точки зрения навыков лучше Хабиба во многих областях, но никто не был столь же опасен, как Хабиб. Ты ничего не сделаешь в бою с ним. У него самый прочный подбородок, который я когда-либо видел. Единственный человек, который его потряс, — это Майкл Джонсон. Даже Джастин Гэтжи ничего не смог сделать. У Даниэля Кормье было больше навыков, чем у Хабиба, но никто не был столь же опасен, как Хабиб», — сказал Мендес MMA Mania.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.