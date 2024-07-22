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Джейк Пол: «Конор боится парня из Disney»

Давид Хачатрян
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Боксер Джейк Пол (10-1) отреагировал на критику со стороны экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) после победы над Майком Перри (0-2).

«Это смешно, что он уволил своего чемпиона BKFC. Я предупреждал его, что так и будет. Он хвалил своего бойца Майка Перри, но я сказал: «Конор, после того как я побью Майка Перри, следующим будешь ты».

«Конор постоянно публикует твиты. Он все время на своей яхте. Но его нет в октагоне. Так что он может говорить что угодно, но The Notorious MMA боится Джейка Джозефа Пола с канала Disney», — сказал Пол на пресс-конференции.

Пол снимался в сериале Disney Channel под названием Bizaardvark. Он играл одну из главных ролей — персонажа по имени Дирк Манн. Пол участвовал в шоу с 2016 по 2017 год, прежде чем его контракт был расторгнут по взаимному соглашению.

Пол нокаутировал Перри в шестом раунде. Бой состоялся 20 июля в Далласе, США.

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