Леон Эдвардс — Белал Мухаммад: дата боя UFC 304 — когда и где пройдет турнир

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс проведет поединок с американцем Белалом Мухаммадом в ночь с 27 на 28 июля на турнире UFC 304 на арене «Co-op Live» в Манчестере (Великобритания). Бой станет главным событием вечера ММА

Эдвардс — профессиональный боец из Англии, выступающий в полусреднем весе. С начала своей карьеры 13 лет назад он провел 25 боев, одержав в них 22 победы и потерпев 3 поражения, при этом один бой был признан несостоявшимся. С 2022 года он является чемпионом UFC в полусреднем весе и занимает 4-е место в общем рейтинге бойцов всех весовых категорий.

Последний бой он провел 16 декабря прошлого года на UFC 296 против Колби Ковингтона, одержав победу единогласным решением судей. Это была вторая защита чемпионского пояса для Леона Эдвардса.

Мухаммад — профессиональный боец MMA в полусреднем весе, который дебютировал в 2012 году. Всего он провел 26 боев, из которых выиграл 23, проиграл 3 и один бой был несостоявшимся. На данный момент он занимает второе место в рейтинге бойцов полусреднего веса. Последний бой Белала Мухаммада состоялся 6 мая прошлого года на UFC 288 против Гилберта Бернса, и завершился победой по решению судей.

В России турнир в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и на официальной платформе продакшена UFC Fight Pass. Поединки основного карда бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

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