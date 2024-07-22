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Сегодня, 08:50

Белал Мухаммад: «После боя с Эдвардсом я перепрыгну через клетку, как Хабиб»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга в полусреднем весе Белал Мухаммад (23-3) признался, что он не намерен дружить с чемпионом в полусреднем весе Леоном Эдвардсом (22-3) вне зависимости от результата их боя.

«Думаю, после боя я буквально пройду в его угол и сделаю все, как Хабиб Нурмагомедов. Я буду бросать в них мундштук, смеяться над ними, показывать пальцем и, возможно, перепрыгну через клетку и прыгну на его брата», — сказал Мухаммад MMAJunkie.

Эдвардс и Мухаммад подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Англия.

Белал Мухаммад
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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