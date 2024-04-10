Чарльз Оливейра рассказал, почему он плачет перед боем

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) прокомментировал видео, на котором он плачет в преддверии боя с седьмым номером рейтинга в легком весе Бенилом Дариушем (22-6).

«Я подпитываюсь этим. Я плакал не оттого, что мне грустно. Я испытывал счастье от того, что у меня есть сегодня. Оглядываясь назад, я вспоминаю, где я был и где я сейчас. Было время, когда у меня не было возможности есть, не было велосипеда. И посмотрите, чего я смог добиться. Ты просто закрываешь глаза и мысленно возвращаешься к тем временам, поэтому я плакал. Я плакал прошлой ночью после тренировки», — сказал Оливейра ESPN MMA.

Оливейра и Арман Царукян (21-3) подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.