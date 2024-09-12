Двалишвили: «Я могу дать пощечину тренеру О'Мэлли, и никто меня не депортирует»

Первый номер рейтинга в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) заявил, что теперь он гражданин США и никто не депортирует его из страны за нападение на другого человека.

«После 2020 года многое изменилось. Я стал получать больше боев в UFC и зарабатывать хорошие деньги. Я стал полноценным бойцом, переехал в Лас-Вегас, и все наладилось. Я оформил иммиграционные документы и могу летать в свою страну или в любую другую. Теперь я гражданин, и теперь я могу дать пощечину тренеру Шона О'Мэлли и никто не депортирует меня из США», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

Шон О'Мэлли (17-1) и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.