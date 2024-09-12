Ортега рассказал, как ему предложили бой с Хабибом

Третий номер рейтинга UFC в полулегком весе Брайан Ортега (16-3) заявил, что ему позвонил Дана Уайт перед UFC 223 и предложил выйти на коротком уведомлении против тогдашнего претендента Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Я был дома, когда мне позвонил Дана Уайт. Он предложил мне провести бой с Хабибом. Я ответил: «Хорошо, давайте». Он, кажется, был удивлен и спросил: «Серьезно?» Я сказал: «Да».

Это будет поединок, о котором будет говорить весь мир, и я должен был получить по полной. Но как боец я всегда считал, что самбо против джиу-джитсу или борьба против джиу-джитсу — это всегда интересно", — сказал Ортега на пресс-конференции.

На UFC 223 Нурмагомедов подрался с Элом Яквинтой (14-7). Нурмагомедов выиграл единогласным решением судей (50-44, 50-43, 50-43).