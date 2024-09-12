Тренер О'Мэлли рассказал, как Холлоуэю побить Топурию

Тим Уэлч, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе Шона О'Мэлли (18-1), считает, что обладатель титула BMF Макс Холлоуэй (26-7) одолеет чемпиона в полулегком весе Илию Топурию (15-0), если будет работать первым номером и станет заставлять испанца промахиваться.

«Я смотрел запись боя Топурии и Брайса Митчелла, и он [Топурия] так чертовски хорош. Его плечи высоко подняты, он так хорош в сближении. Но он довольно слабо стоит на ногах, он довольно неподвижен, и он не самый высокий парень. Я не удивлюсь, если Макс Холлоуэй начнет работать, найдет свою дистанцию, будет работать первым номером, заставит Топурию много промахиваться, и Макс добьется своего», — сказал Уэлч Red Hawk Recap.

Топурия и Холлоуэй подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.