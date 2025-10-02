Магомед Анкалаев против Алекса Перейры: когда бой и во сколько начало на турнире UFC 320

Магомед Анкалаев проведет титульный поединок против Алекса Перейры на UFC 320 5 октября

Российский боец Магомед Анкалаев проведет титульный поединок-реванш в полутяжелом весе против бразильца Алекса Перейры на турнире UFC 320 в ночь с 4 на 5 октября.

Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой Анкалаев — Перейра ожидается в 7.00 5 октября по московскому времени (советуем подключиться к трансляции заранее).

ММА UFC: Анкалаев — Перейра

В перовом бою, который состоялся 9 марта 2025 года, Анкалаев победил единогласным решением судей. Россиянин впервые выиграл пояс, чемпионом дивизиона ранее был Перейра.

В прямом эфире поединок Анкалаева и Перейры покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ», сайте matchtv.ru, платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 320. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

В профессиональном рекорде 33-летнего Анкалаева — 21 победа, по одному поражению, ничьей и несостоявшемуся бою. 38-летний Перейра в профессиональных ММА одержал 12 побед и потерпел три поражения.