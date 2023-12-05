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Дудакова считает, что готова драться с экс-чемпионкой UFC Намаюнас

Руслан Минаев
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Боец UFC Виктория Дудакова считает, что готова подраться с экс-чемпионкой лиги Роуз Намаюнас.

«С Намаюнас я могу хоть сейчас подраться. Для Суарес мне объективно нужно немножко времени, чтобы подматереть, набрать физическую силу и кондиции. Под нее нужен полный тренировочный лагерь. Это серьезное испытание, даже если бой пройдет через год или два. Но если дадут сейчас, мы не откажемся и будем готовиться», — цитирует бойца «РБ Спорт».

В последнем поединке, который состоялся 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби, россиянка судейским решением победила американку Джин Ю Фрей.

Источник: РБ Спорт
Виктория Дудакова
Роуз Намаюнас
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