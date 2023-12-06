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Сегодня, 07:16

Царукян поднялся на 4-ю строчку в рейтинге легкого веса UFC

Давид Хачатрян
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Арман Царукян.
Фото Global Look Press

Российский легковес армянского происхождения Арман Царукян (21-3) после победы над Бенилом Дариушем (22-6) поднялся с 8-й на 4-ю строчку рейтинга UFC в легком весе, в то время как Дариуш опустился на 7-ю строчку.

Впереди Царукяна только Дастин Порье (29-8), Джастин Гейджи (25-4), Чарльз Оливейра (34-9) и Ислам Махачев (25-1).

Обновленный рейтинг UFC в легком весе.

Царукян одолел Дариуша (22-6) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 2 декабря на UFC on ESPN 52 в Остине, США.

Арман Царукян
UFC
ММА
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