Южноафриканец Дрикус Дю Плесси и американский боец Шон Стрикленд проведут бой в среднем дивизионе в рамках UFC 312 в ночь на 9 февраля. Вечер смешанных единоборств пройдет на «Кудо Банк Арене» в Сиднее (Австралия). Поединок ожидается около 8.00 по московскому времени.

Результаты боя Дю Плесси — Шон Стрикленд и других противостояний вечера можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте. В прямом эфире следить за ходом главного боя можно на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass.

31-летний южноафриканский боец имеет рекорд в ММА — 22-2. На счету 33-летнего американца рекорд в смешанных единоборствах — 29-6.

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