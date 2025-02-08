Чимаев о гражданстве ОАЭ: «Россия — моя родина, а Эмираты я представляю»

Боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал получение паспорта гражданина ОАЭ.

«Я очень благодарен, что мне дали такую возможность — жить и там, и тут. Россия — моя родина, Арабские Эмираты я представляю, они мне помогли и всегда мне помогают, когда я делаю бои. В Абу-Даби постоянно спортивные мероприятия. Буду рад помогать молодежи из России в дальнейшем — помогать в этих странах.

У меня шведского паспорта никогда не было. У меня был вид на жительство, мне паспорт не давали. Все говорили, что я Швецию бросил. Не бросил. Я люблю Швецию. Люблю свою родину — Россию. И Арабские Эмираты. Человек мира, можно сказать», — сказал Чимаев.

26 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби Чимаев удушающим приемом в первом раунде победил австралийца Роберта Уиттакера.

Всего на счету 30-летнего Чимаева 14 поединков и 14 побед в ММА. Под эгидой UFC он победил в восьми боях.