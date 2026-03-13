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13 марта, 23:20

Трамп хотел бы увидеть бой Хабиба Нурмагомедова против Джейка Пола

Руслан Минаев

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы увидеть поединок американского блогера и боксера Джейка Пола с бывшим чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

— Может быть, проведу бой с Усиком в ММА. Есть еще Нганну, Райан Гарсия, может быть, Томми Фьюри. С кем бы вы хотели увидеть мой бой? — спросил Пол.

— Возможно, с Хабибом, — сказал Трамп в интервью на YouTube-канале блогера.

Полу 29 лет. На его счету 12 побед и два поражения в профессиональном боксе. Дебютировал в этом виде спорта в январе 2020 года. 37-летний Хабиб Нурмагомедов является членом Зала славы UFC и бывшим обладателем чемпионского титула в легком весе.

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Джейк Пол
Хабиб Нурмагомедов
Дональд Трамп
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