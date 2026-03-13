Царукян отреагировал на поединок Чимаева против Стрикленда

Российский боец UFC Арман Царукян отреагировал на анонс поединка чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева против бывшего обладателя пояса Шона Стрикленда.

«Кажется, у кого-то будут большие проблемы. Как вам бой?» — написал Царукян в социальных сетях.

Поединок Чимаева и Стрикленда станет главным событием UFC 328. Трунир пройдет 9 мая в Ньюарке.

31-летний россиянин стал чемпионом UFC в среднем весе в августе 2025 года, победив единогласным решением судей Дрикуса Дю Плесси.

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