Трамп — о турнире UFC в Белом доме: «Там будут все лучшие бойцы»

Президент США Дональд Трамп остался доволен кардом турнира UFC в Белом доме.

«Это будет потрясающее событие в Белом доме, и Дана Уайт — отличный парень, он ваш большой фанат. Лучший, таких, как он, больше нет, и у него возникла идея устроить вечеринку прямо у парадного входа в Белый дом, и у него есть потрясающий кард. Только что его увидел, и там будут все лучшие бойцы, все они хотели драться в Белом доме, так что это будет здорово», — сказал Трамп в интервью Джейку Полу.

Турнир в Белом доме, приуроченный к 250-летию независимости США и дню рождения президента Дональда Трампа, запланирован на 14 июня.