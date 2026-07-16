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Губерниев — о желании Макгрегора аннулировать результат боя с Холлоуэем: «Сначала надо победить Джилленхола»

Александр Абустин
корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на желание экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора аннулировать результаты боя против Макса Холлоуэя на турнире UFC 329.

«Макгрегору нужно еще Джилленхола победить. Потому что мы так и не поняли, чем закончился ремейк «Дома у дороги». Конор проиграл, но выжил, при этом поражение Джилленхолу так и не нанес. Поэтому надо сначала разобраться с этим. Макгрегор блестяще дебютировал в кино, думаю, у него есть шанс стать актером», — сказал Губерниев «СЭ».

Ирландец получил травму колена на первой минуте поединка, в результате чего судья остановил бой. Холлоуэй одержал победу техническим нокаутом.

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Конор Макгрегор
Макс Холлоуэй
Дмитрий Губерниев
UFC
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