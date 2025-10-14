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14 октября 2025, 16:15

Хукер: «Деньги не помогут Царукяну меня победить»

Сергей Ярошенко

Боец UFC Дэн Хукер прокомментировал предстоящий бой против Армана Царукяна

«Он критикует меня с момента прихода в UFC, и я на такое отвечаю. Он дискредитирует меня как бойца, говорит, что я избегаю его. Он избалованный богатенький ребенок, которому все дали. Я же, наоборот, заработал все, что у меня есть. Я тяжело трудился. Я появился из ниоткуда. Деньги не помогут ему победить Дэна Хукера», — сказал Хукер в интервью Combat-TV.com.

Поединок станет главным событием турнира UFC Qatar 22, который пройдет 22 ноября.

На счету 28-летнего Царукяна 22 победы и 3 поражения в ММА. У 35-летнего новозеландца за карьеру 24 победы и 12 поражений.

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Арман Царукян
Дэн Хукер
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