Царукян подерется с Хукером в главном поединке UFC Qatar 22

Армяно-российский боец UFC Арман Царукян проведет бой против Дэна Хукера из Новой Зеландии на турнире UFC Qatar 22. Этот поединок станет главным событием ивена, который пройдет в Катаре 22 ноября.

28-летний Царукян в феврале должен был на UFC 312 подраться с Исламом Махачевым, но снялся с боя из-за травмы спины. На его счету 9 побед и 2 поражения в UFC. Всего в профессиональных ММА его рекорд — 22-3

У 35-летнего Хукера за карьеру 24 победы и 12 поражений. Последний бой он провел 17 августа против Матеуша Гамрота на UFC 305 (победа раздельным решением судей).