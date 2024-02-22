Деметриус Джонсон: «Адесанье нужно добавить клинч и борьбу, чтобы победить дю Плесси»

Действующий чемпион One Championship в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон (25-4) считает, что текущий стиль экс-чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (24-3) неэффективен с бойцами, которые не действуют первым номером.

«Я против боя Иззи с дю Плесси, потому что Иззи недостаточно готов, — начал Джонсон в эфире The MMA Hour. — Я бы спросил его: «Нашел ли ты время, чтобы добавить в свой арсенал больше инструментов?» Иззи любит отступать назад, парировать удары. Однако дю Плесси не идет напролом. Обычно он занимает центр клетки, двигается вперед и переходит либо в левостороннюю, либо в правостороннюю стойку.

Алекс Перейра пошел напролом и попался, Йоэль Ромеро и Шон Стрикленд не шли напролом. Если бы я был в лагере Иззи, я бы сказал: «Эй, Иззи, мы работаем над твоим клинчем, мы работаем над твоей борьбой, мы работаем над этими двумя аспектами, потому что если соперник не идет на тебя сломя голову, то ты все равно должен чувствовать себя комфортно».

Если добавить к изумительному кикбоксингу Иззи давление, клинч и проход в ногу, то он вновь станет чемпионом в среднем весе. Он защитит пояс 11 раз. Я всегда буду болеть за Иззи, потому что я его большой поклонник. Но как мастер боевых искусств, я скажу ему: «Тебе нужно время, чтобы развить те аспекты в твоем стиле, которых, как я вижу, тебе не хватает».

Шон Стрикленд (28-6) победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 9 сентября 2023-го на UFC 293 в Сиднее, Австралия. Вскоре после боя Адесанья заявил, что не собирается драться до 2027 года.