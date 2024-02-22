Нассурдин Имавов бросил вызов Камару Усману

Восьмой номер рейтинга UFC в среднем весе Нассурдин Имавов (13-4) бросил вызов экс-чемпиону в полусреднем весе Камару Усману (20-4), предложив ему подраться летом на турнире в Саудовской Аравии.

«Добро пожаловать в средний вес, Камару Усман! Стили делают бои! Погнали 22 июня в Саудовской Аравии», — написал Имавов в соцсети X.

Имавов в прошлом бою одолел Романа Долидзе (12-3) решением большинства судей (49-44, 47-47, 48-46). Бой состоялся 3 февраля на UFC Fight Night 235 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Хамзат Чимаев (13-0) победил Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.