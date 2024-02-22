Фирас Захаби: «В бою Топурии и Холлоуэя определится лучший боксер UFC»

Один из самых известных тренеров по MMA Фирас Захаби, который тренировал экс-чемпиона UFC в полусреднем и среднем весе Жоржа Сен-Пьера (26-2), уверен, что UFC нужно организовать бой между действующим чемпионом в полулегогом весе Илией Топурией (15-0) и экс-чемпионом полулегкого веса Максом Холлоуэем (24-7).

«Я бы очень хотел увидеть этот поединок, это был бы невероятный вечер, — сказал Захаби на своем YouTube-канале. — Тот, кто победит в этом поединке, станет не только чемпионом в полулегком весе, но и, на мой взгляд, лучшим боксером в UFC. Так что это был бы невероятный бой, это был бы невероятный боксерский поединок».

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Джастин Гейджи (25-4) подерется с Холлоуэем за титул BMF 13 апреля на UFC 300, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.