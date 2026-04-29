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29 апреля, 17:00

UFC Fight Night 275: где смотреть прямую трансляцию

Турнир UFC Fight Night 275 пройдет в Перте (Австралия) 2 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джек Делла Маддалена.
Фото Getty Images

Турнир UFC Fight Night 275 пройдет в субботу, 2 мая. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе RAC Arena в Перте (Австралия). Начало — в 11.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 14.00 мск.

Главным событием вечера станет бой в полусреднем весе между бывшим чемпионом дивизиона, австралийцем Джеком Деллой Маддаленой и бразильцем Карлосом Пратесом. В соглавном поединке сойдутся ирано-американский боец Бенеил Дариюш и австралиец Куиллан Солкилд.

Где смотреть трансляцию

Турнир в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и официальном приложении UFC Fight Pass (по платной подписке). Бои основного карда в прямом эфире можно смотреть на телеканале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно). Также следить за вечером ММА можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального телеканала) с 14.00 мск.

Ключевые события и результаты боев UFC Fight Night 275 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC сайта «СЭ».

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Джек Делла Маддалена
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