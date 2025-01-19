Де Риддер удушающим приемом победил Холланда на UFC 311

Голландский боец Ренье Де Риддер в основном карде UFC 311 победил американца Кевина Холланда.

Поединок в среднем весе завершился победой Де Риддера удушающим приемом в первом раунде.

На счету 34-летнего Де Риддера 19 побед и 2 поражения, у 32-летнего американца 26 побед и 13 поражений.

В главном поединке UFC 311 за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1). Титульный бой Умара Нурмагомедова (18-0) и Мераба Двалишвили (18-4) станет соглавным.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.