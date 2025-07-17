UFC 318: дата и когда начнется турнир с главным боем Холлоуэй — Порье 3

Турнир по смешанным единоборствам UFC 318 состоится в ночь на воскресенье, 20 июля. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Смути-кинг-центр» в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). Время начала турнира — около 1.15 по московскому времени. Основной кард ожидается в 5.00 мск.

В главном событии шоу запланирован бой в легком весе между американцами Максом Холлоуэем и Дастином Порье. Бойцы разыграют между собой титул BMF — «главного негодяя».

Соглавное событие UFC 318 — бой среднем весе между россиянином Романом Копыловым и бразильцем Пауло Костой.

Трансляция UFC 318 будет доступна на телеканале и сайте «Матч ТВ», канале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Ключевые события и результаты поединков турнира UFC 318 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.