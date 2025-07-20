Махачев поздравил Порье с завершением карьеры

Бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев обратился к американцу Дастину Порье после его поражения от соотечественника Макса Холлоуэя в главном поединке турнира UFC 318.

36-летний Порье уступил единогласным решением судей в последнем бою карьеры.

«Поздравляю, Дастин. Ты действительно один из величайших, кто когда-либо выходил в клетку. Для меня было честью и привилегией разделить это с тобой», — написал Махачев в соцсетях.

В 2024 году Махачев удушающим приемом победил Порье в рамках турнира UFC 302.