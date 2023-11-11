Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 18:50

Дзюдоистка Курбонмамадова: «Я кайфовала когда Хабиб долго мучил Макгрегора»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратная чемпионка Европы по дзюдо Дарья Курбонмамадова высказалась о продолжительности боев в MMA.

«Все любят красивые нокауты и удушающие? Но бои не обязательно должны быть короткими. Когда Хабиб дрался с Конором Макгрегором, я кайфовала от того, что он его очень долго мучил», — цитирует спортсменку RT.

6 октября 2018 года состоялся бой между бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом UFC в легком и полулегком весе Конором Макгрегором. В 4-м раунде (из пяти) Хабиб закончил схватку удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC. Нурмагомедов завершил спортивную карьеру в 2021 году.

Источник: RT
Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
UFC
Дзюдо
5
2
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
CAS вынесет решение по делу Камилы Валиевой в январе 2024 года
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Немков считает Павловича фаворитом в бою против Аспиналла: «Хочется, чтобы Сергей привез пояс в Россию»
Новости
RSS RSS
Все новости