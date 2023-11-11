Дзюдоистка Курбонмамадова: «Я кайфовала когда Хабиб долго мучил Макгрегора»

Двукратная чемпионка Европы по дзюдо Дарья Курбонмамадова высказалась о продолжительности боев в MMA.

«Все любят красивые нокауты и удушающие? Но бои не обязательно должны быть короткими. Когда Хабиб дрался с Конором Макгрегором, я кайфовала от того, что он его очень долго мучил», — цитирует спортсменку RT.

6 октября 2018 года состоялся бой между бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом UFC в легком и полулегком весе Конором Макгрегором. В 4-м раунде (из пяти) Хабиб закончил схватку удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC. Нурмагомедов завершил спортивную карьеру в 2021 году.