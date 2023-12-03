Дана Уайт положительно высказался о возможном бое Махачева и Царукяна

Глава UFC Дана Уайт считает, что реванш между восьмым номером рейтинга в легком весе Арманом Царукяном (21-3) и чемпионом Исламом Махачевым (25-1) был бы отличным событием в Абу-Даби.

«Было бы здорово провести бой между Махачевым и Царукяном в Абу-Даби. Стилистически, это замечательный поединок. Арман выглядел сегодня великолепно, но мы посмотрим, что будет дальше», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Царукян одолел четвертого номера рейтинга американца Бенеила Дариуша (22-6) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 25 ноября на UFC on ESPN 52 в Остине, США.