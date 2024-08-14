Дана Уайт: «Тот, кто считает, что Джонс не лучший, не должен обсуждать бои»

Глава UFC Дана Уайт вновь раскритиковал тех людей, которые не считают экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) лучшим бойцом вне зависимости от категории.

«Все в интернете тупые. Тот, кто считает, что Джон Джонс не лучший боец вне зависимости от весовой категории, не должен обсуждать бои», — сказал Уайт на Pat McAfee.

Джонс и Стипе Миочич (20-4) должны подраться 16 ноября на UFC 309 в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.