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Мухаммад: «Хабиб швырял меня на тренировках. Он может стать чемпионом в любом дивизионе, в котором захочет»

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (24-3) признался, что он не мог составить конкуренцию экс-чемпиону в легком весе Хабибу Нурмагомедову (29-0) на тренировках.

«Хабиб, черт возьми, играл со мной, просто швырял меня. А я такой: «Чувак, я дерусь за титул чемпиона мира, а этот парень просто издевается надо мной». Я говорил: «Брат, Хабиб меня убьет», а потом вдруг получаю анонс боя и говорю: «Брат, я отстой».

Хабиб может вернуться и стать чемпионом прямо сейчас. В любом дивизионе, в котором захочет», — сказал палестинец Fighterandthekid.

Мухаммад победил Эдвардса единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и стал новым чемпионом в полусреднем весе. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.

Белал Мухаммад
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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