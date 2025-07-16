ТАСС: Волков проведет бой с Алмейдой на турнире UFC в Абу-Даби 25 октября

Стал известен соперник российского бойца UFC Александра Волкова. Тяжеловес проведет бой с бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

«Александр проведет бой против Алмейды 25 октября в Абу-Даби. Планируется, что это будет соглавный поединок. В случае победы Александр проведет бой за титул», — цитирует ТАСС представителя команды бойца.

36-летний Волков за карьеру одержал 38 побед и потерпел 11 поражений. 34-летний Алмейда провел 25 боев — 22 победы и 3 поражения.