Дана Уайт: «Илон Маск — настоящий дзюдоист»

Глава UFC Дана Уайт заявил, что один из самых богатых людей мира Илон Маск имеет хорошие навыки в дзюдо.

«Цукерберг относится к бою с Маском очень серьезно. Он большой поклонник UFC, он тренируется и, надо сказать, он фанат ММА. Илон вырос на дзюдо. Он настоящий дзюдоист», — сказал Уайт в подкасте Hotboxin'.

Ранее Цукерберг и Маск согласились подраться друг с другом в октагоне. По словам Уайта, поединок может состояться в Колизее в Риме, Италия.