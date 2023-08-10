Дана Уайт: «Хасбулла легко заработал с нами больше миллиона долларов»

Глава UFC Дана Уайт во время подкаста с Майком Тайсоном заявил, что российский блогер Хасбулла Магомедов заработал больше миллиона долларов.

«Хасбулла добился очень хороших результатов. Мы заключили с ним сделку по видеоигре. Мы заключили с ним сделку по футболкам, на которых он сделал кучу денег. Парень легко заработал больше миллиона долларов. Только с нами и ребятами из NELK он заработал больше миллиона долларов, так что да, он крут», — сказал Уайт.

Ранее стало известно, что Хасбулла появится в игре UFC.