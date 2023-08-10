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Сегодня, 14:10

Биспинг рассказал, как Стрикленд может победить Адесанью

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) считает, что пятый номер рейтинга UFC в среднем весе Шон Стрикленд (26-5) может победить действующего чемпиона в среднем весе Исраэля Адесанью (24-2) за счет тейкдаунов.

«Сможет ли Шон проводить тейкдауны Адесанье? Может быть сможет из-за эффекта неожиданности. Я сомневаюсь, что Иззи ожидает таких действий от Стрикленда. Нужно установить контроль джебом, заставив этим поднять соперника руки высоко, а затем крепко схватить и опрокинуть. Это сложно, и при этом мы много раз видели, как Исраэль защищается от таких приемов», — сказал Биспинг на своем YouTube-канале.

Адесанья подерется со Стриклендом 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Исраэль Адесанья
Шон Стрикленд
UFC
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