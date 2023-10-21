Чимаев решением судей победил Усмана на UFC 294

Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, раздельным решением судей победил американца Камару Усмана в соглавном поединке UFC 294.

За Чимаева прогосовало большинство судей (29-27, 29-27, 28-28).

В активе 29-летнего Чимаева теперь 13 побед в 13 поединках в смешанных единоборствах. На счету 36-летнего Усмана в ММА — 24 боя, 20 побед и четыре поражения.

Чимаев следующий бой может провести за титул чемпиона в среднем весе против американца Шона Стрикленда (28-5). В прошлом бою Чимаев победил Кевина Холланда (25-10) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC 294.