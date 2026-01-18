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18 января, 20:32

Чимаев опроверг слухи о своей гибели в ДТП: «В Абу-Даби, погода неплохая, не хороните меня»

Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press

Боец UFC Хамзат Чимаев опроверг слухи о своей гибели.

«Мы живы, не умирали, может кто-то и хотел нашей смерти... В Абу-Даби, погода неплохая... Не хороните меня», — написал спортсмен в соцсети.

В пятницу, 16 января в соцсетях стали распространяться утверждения о том, что 31-летний боец якобы погиб в результате крупной аварии. Позднее президент клуба «Ахмат» Мурад Бичуев заявил, что эта информация не соответствует действительности.

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Хамзат Чимаев
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