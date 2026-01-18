Чимаев опубликовал фото с Адамом Кадыровым после слухов о гибели в ДТП

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев сделал первое заявление после того, как в социальных сетях появилась информация о его гибели в ДТП в Грозном.

В пятницу, 16 января в соцсетях стали распространяться утверждения о том, что 31-летний боец якобы погиб в результате крупной аварии. Позднее президент клуба «Ахмат» Мурад Бичуев заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Чимаев выложил на своей странице в соцсетях фото с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом и текстом на чеченском.

«Пока у нас есть вера, с нами ничего плохого не случится», — написал Чимаев.

Чимаев — уроженец Чечни, в возрасте 16 лет он вместе с семьей переехал в Швецию. В феврале 2025 года спортсмен получил паспорт ОАЭ и выступает в UFC под флагом этой страны.