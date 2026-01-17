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Глава «Ахмата» Бичуев: «Чимаев в порядке и не попадал в ДТП, он в ОАЭ»

В Чечне опровергли информацию о гибели Чимаева в ДТП
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press

Президент бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев заявил, что информация о гибели чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева после ДТП в Грозном не соответствует действительности. По словам Бичуева, с 31-летним бойцом все в порядке, он находится в ОАЭ.

В пятницу в социальных сетях стали распространяться утверждения о том, что Чимаев якобы погиб в результате крупной аварии.

«Информация о гибели Хамзата Чимаева в аварии в Грозном не соответствует действительности, — приводит РИА Новости слова Бичуева. — С ним все в порядке, он находится в Эмиратах. Просим не верить слухам и не распространять их».

На счету Чимаева в ММА 15 побед в 15 поединках.

Источник: РИА Новости
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Хамзат Чимаев
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