Глава «Ахмата» Бичуев: «Чимаев в порядке и не попадал в ДТП, он в ОАЭ»

В Чечне опровергли информацию о гибели Чимаева в ДТП

Президент бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев заявил, что информация о гибели чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева после ДТП в Грозном не соответствует действительности. По словам Бичуева, с 31-летним бойцом все в порядке, он находится в ОАЭ.

В пятницу в социальных сетях стали распространяться утверждения о том, что Чимаев якобы погиб в результате крупной аварии.

«Информация о гибели Хамзата Чимаева в аварии в Грозном не соответствует действительности, — приводит РИА Новости слова Бичуева. — С ним все в порядке, он находится в Эмиратах. Просим не верить слухам и не распространять их».

На счету Чимаева в ММА 15 побед в 15 поединках.