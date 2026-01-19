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UFC 324: дата турнира, актуальный кард боев, где смотреть

Первый турнир UFC в 2026 году пройдет в Лас-Вегасе
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир UFC 324 состоится в ночь на воскресенье, 25 января. Соревнование пройдет на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США), начало ранних прелимов — в 1.00 по московскому времени, предварительного карда — в 3.00, основного карда — в 5.00.

Основный кард

  • Бой за титул временного чемпиона. Джастин Гейджи (26-5-0) — Пэдди Пимблетт (23-3)
  • Шон о'Мэлли (18-3-0-1) — Сонг Ядонг (22-8-1-1)
  • Валдо Кортес-Акоста (16-2) — Деррик Льюис (29-12-0-1)
  • Наталья Силва (19-5-1) — Роуз Намаюнас (15-7)
  • Арнольд Аллен (20-3) — Жан Силва (16-3)

Предварительный кард

  • Умар Нурмагомедов (19-1) — Дейвесон Фигередо (25-5-1)
  • Атеба Гаутье (9-1) — Андрей Пуляев (10-3)
  • Никита Крылов (30-11) — Модестас Баукаускас (19-6)

Ранние прелимы

  • Алекс Перез (25-10) — Чарльс Джонсон (18-7)
  • Майкл Джонсон (25-19) — Александр Хернандез (18-8)
  • Джон Хокит (7-0) — Дензел Фриман (7-1)
  • Рикки Турсиос (12-5) — Кэмерон Смотерман (12-6)
  • Адам Фюгитт (10-5) — Тай Миллер (9-0-0-1)

Следить за результатами боев турнира можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире событие в полном объеме покажут онлайн-платформа «UFC Fight Pass», канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (платно). С 3.00 мск поединки также будут бесплатно показывать канал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

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