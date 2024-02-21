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21 февраля, 09:55

Мераб Двалишвили рассказал, как совмещал работу на стройке и MMA

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) признался, что, когда переехал в США, даже не думал, что ему удастся попасть в UFC.

«Тогда я был морально подавлен, но я надеялся, что если буду усердно работать, то все получится, — сказал Двалишвили в эфире The MMA Hour. — Я сказал себе, что смогу стать крутым бойцом и попасть в UFC. Но потом, всего за год, все мои надежды рухнули, я стал работать по найму. Я даже пару раз бросал MMA, потому что не видел смысла заниматься дальше. У меня не было ни зала, ни спарринг-партнеров, было много других проблем. Но через полгода все изменилось, я нашел команду и начал тренироваться. Я работал на стройке, а затем тренировался. Я проиграл свой дебютный бой, потом выиграл, а затем заболел и снова проиграл, потеряв надежду попасть в UFC. Я весь день работал в Нью-Йорке на морозе, а затем шел в зал, и это было тяжело. Кроме того, тогда я оформлял иммиграционные документы, и адвокат обманул меня. Я думал, что весь мир настроен против меня. Но, слава богу, я набрался терпения и продолжал работать. Мне было без разницы, попаду я в UFC или нет, я просто хотел драться».

Двалишвили одолел Генри Сехудо (16-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

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